Директор ФБК Жданов покинул Россию

Жданов заявил на своей странице в Facebook, что обязательно вернется в Россию, когда истечет срок его ареста.

«Мой юридический случай с арестом запутал юристов: я не нахожусь под арестом, но срок его продолжает исчисляться. Как так? Кодекс об административных правонарушениях не содержит такого основания приостановления ареста, как в моем случае: полиция просто не стала его исполнять», — добавил оппозиционер.

Кире Ярмыш, Руслане Шаведдинове и Ранее из России уехали еще ряд представителей ФБК. Речь идет о Леониде Волкове Романе Рубанове . Отъезд этих людей прежде всего связан с возбуждением против руководства Фонда борьбы с коррупцией уголовного дела по подозрению в отмывании миллиарда рублей, напоминает ФАН.

Напомним, что в подписных листах у многих оппозиционных кандидатов в столичный парламент были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации на выборах. Данное решение Мосизбиркома послужило поводом для несогласованных акций протеста, в организации которых обвиняется Жданов.