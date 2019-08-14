Директор ФБК Жданов покинул Россию 

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов покинул Россию, хотя ему присудили 10 суток административного ареста за организацию несанкционированного митинга в Москве.
Жданов заявил на своей странице в Facebook, что обязательно вернется в Россию, когда истечет срок его ареста.
«Мой юридический случай с арестом запутал юристов: я не нахожусь под арестом, но срок его продолжает исчисляться. Как так? Кодекс об административных правонарушениях не содержит такого основания приостановления ареста, как в моем случае: полиция просто не стала его исполнять», — добавил оппозиционер.
Ранее из России уехали еще ряд представителей ФБК. Речь идет о Леониде Волкове, Кире Ярмыш, Руслане Шаведдинове и Романе Рубанове. Отъезд этих людей прежде всего связан с возбуждением против руководства Фонда борьбы с коррупцией уголовного дела по подозрению в отмывании миллиарда рублей, напоминает ФАН.
Напомним, что в подписных листах у многих оппозиционных кандидатов в столичный парламент были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации на выборах. Данное решение Мосизбиркома послужило поводом для несогласованных акций протеста, в организации которых обвиняется Жданов.
Подписи умерших обнаружились у оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и Александра Соловьева. У Соболь, кстати, нашли автограф ушедшего из жизни секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой.