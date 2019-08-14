Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор ФБК Жданов покинул Россию 

Ридус + ещё 4 1 час назад
Фото: Facebook
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов покинул Россию, хотя ему присудили 10 суток административного ареста за организацию несанкционированного митинга в Москве.
Жданов заявил на своей странице в Facebook, что обязательно вернется в Россию, когда истечет срок его ареста.
«Мой юридический случай с арестом запутал юристов: я не нахожусь под арестом, но срок его продолжает исчисляться. Как так? Кодекс об административных правонарушениях не содержит такого основания приостановления ареста, как в моем случае: полиция просто не стала его исполнять», — добавил оппозиционер.
Ранее из России уехали еще ряд представителей ФБК. Речь идет о Леониде Волкове, Кире Ярмыш, Руслане Шаведдинове и Романе Рубанове. Отъезд этих людей прежде всего связан с возбуждением против руководства Фонда борьбы с коррупцией уголовного дела по подозрению в отмывании миллиарда рублей, напоминает ФАН.
Напомним, что в подписных листах у многих оппозиционных кандидатов в столичный парламент были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации на выборах. Данное решение Мосизбиркома послужило поводом для несогласованных акций протеста, в организации которых обвиняется Жданов.
Подписи умерших обнаружились у оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и Александра Соловьева. У Соболь, кстати, нашли автограф ушедшего из жизни секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой.
Ридус: последние новости
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна Будет ли в России 4-дневная рабочая неделя Уголовный кодекс перестанет считать ряд гаджетов шпионскими с 13 августа
Комментарии
Общество , Руслан Шаведдинов , Кира Ярмыш , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Леонид Волков , Роман Рубанов , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий37
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ69
В Сирии сбили Су-22254
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу257
Познер объяснил возвращение России к порядкам СССР
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение