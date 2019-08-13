Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд высказался о сокращении рабочей недели 

Российская Газета + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работодатели в соответствии с трудовым законодательством могут сами сокращать рабочую неделю, отметили в Министерстве труда и социальной защиты в ответ на письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которая предложила работать только четыре дня в неделю.
В министерстве подчеркнули, что действующий Трудовой кодекс устанавливает лишь максимальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, но нижней границы не существует.
"Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", — говорится в сообщении Минтруда, поступившем в редакцию "РГ".
В целом этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнерства, отметили в ведомстве.
Ранее предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю предложили в ФНПР. При этом, по данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 48 процентов россиян эту идею не поддерживают, а согласились бы с сокращением рабочей недели 29 процентов.
Возможность перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю допустил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в июне этого года в Женеве. К сокращению рабочего времени приводит технологический прогресс, пояснил он.
Российская Газета: последние новости
Повар и продавец стали самыми востребованными профессиями Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам
Комментарии34
Общество , Дмитрий Медведев , Минтруд , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу217
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского1
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса21
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов119
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе1
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
00:29
Назван вероятный новый посол США в России
В мире Политика
01:02
Московский показ фильма Тарантино закончился трагедией
Происшествия Другое
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение