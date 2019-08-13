Минтруд высказался о сокращении рабочей недели

Работодатели в соответствии с трудовым законодательством могут сами сокращать рабочую неделю, отметили в Министерстве труда и социальной защиты в ответ на письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которая предложила работать только четыре дня в неделю.

В министерстве подчеркнули, что действующий Трудовой кодекс устанавливает лишь максимальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, но нижней границы не существует.

"Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", — говорится в сообщении Минтруда, поступившем в редакцию "РГ".

В целом этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнерства, отметили в ведомстве.

Ранее предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю предложили в ФНПР. При этом, по данным опроса, проведенного ВЦИОМ , 48 процентов россиян эту идею не поддерживают, а согласились бы с сокращением рабочей недели 29 процентов.