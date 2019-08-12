Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине

Такой вопрос сам Дудь неоднократно задавал героям своих интервью, публикуемых на YouTube-канале «вДудь». Узнать ответ у самого ведущего пожелала солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова

Журналист ответил, что произнес бы то же самое, что и музыкант Сергей Шнуров в его программе — слово «хватит».

Диалог между Вагаповой и Дудем состоялся 11 августа на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове. Блогер был ведущим мероприятия.

Интервью с основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым было одним из первых на канале Дудя, оно вышло в феврале 2017 года. До сих пор оно является одним из самых популярных на канале «вДудь».

Ранее российская версия журнала Forbes внесла Дудя в список самых успешных блогеров рунета.

Дудь — бывший главный редактор, в настоящее время замгендиректора издания Sports.ru. Работал в спортивной редакции «НТВ-Плюс» и на телеканале «Спорт». Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», «Культ тура» на «Матч ТВ». В апреле 2019 года выпустил документальный фильм «Колыма — родина нашего страха» про жертв сталинских репрессий. Проект вызвал критику со стороны лояльных власти авторов.