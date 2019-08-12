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Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @yurydud
Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
Такой вопрос сам Дудь неоднократно задавал героям своих интервью, публикуемых на YouTube-канале «вДудь». Узнать ответ у самого ведущего пожелала солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Журналист ответил, что произнес бы то же самое, что и музыкант Сергей Шнуров в его программе — слово «хватит».
Диалог между Вагаповой и Дудем состоялся 11 августа на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове. Блогер был ведущим мероприятия.
Интервью с основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым было одним из первых на канале Дудя, оно вышло в феврале 2017 года. До сих пор оно является одним из самых популярных на канале «вДудь».
Ранее российская версия журнала Forbes внесла Дудя в список самых успешных блогеров рунета.
Дудь — бывший главный редактор, в настоящее время замгендиректора издания Sports.ru. Работал в спортивной редакции «НТВ-Плюс» и на телеканале «Спорт». Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», «Культ тура» на «Матч ТВ». В апреле 2019 года выпустил документальный фильм «Колыма — родина нашего страха» про жертв сталинских репрессий. Проект вызвал критику со стороны лояльных власти авторов.
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Общество , Юрий Дудь , Диляра Вагапова , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Forbes , Sports.ru
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