«Вспышка — и Лены нет»: критика Елену Макеенко убил рак

Боровшаяся с 2017 года с онкологическим заболеванием литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет, об этом сообщила ее коллега Галина Юзефович . В литературном сообществе ее ценили за талант точности — она первая обратила внимание на писательницу Наталью Мещанинову и автора нашумевшего романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова

Литературный критик, сооснователь сибирского интернет-журнала Siburbia, эксперт книжного сайта «Полка» и обозреватель сайта русской прозы «Горький» Елена Макеенко умерла на 32-м году жизни, сообщила в фейсбуке ее коллега Галина Юзефович.

«Ребят, плохие новости. Елена Макеенко, наша Леночка умерла. Пока больше ничего не могу сказать — буду держать в курсе, когда похороны и вообще. Ей было очень тяжело — давайте пожелаем ей легкой дороги, а родителям — сил это все пережить», — написала Юзефович

Макеенко боролась с онкологическим заболеванием более двух лет, она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. Для сбора денег, необходимых на лечение в немецкой клинике друзья и близкие создали сайт, на котором она сама могла рассказывать о своем состоянии.

«Последние два года Лена тяжело болела. Было видно, что ситуация становится все хуже, но она не сдавалась до самого конца. Поражаешься той стойкости, даже насмешке, с которой она писала о своей болезни. Но мы знаем, что её очень поддерживала помощь друзей и читателей: когда понадобилось, откликнулись люди, знавшие Лену и лично, и только по текстам», — говорится в заявлении, опубликованном редакцией «Полки».

В последнем сообщении, опубликованном в апреле, Макеенко сообщила, что болезнь прогрессирует и поделилась планами о переезде из Германии в Израиль, где лечение обошлось бы дешевле.

Родные и коллеги Макеенко узнав о случившемся стали выражать свои соболезнования в социальных сетях.

«С марта Лена была моим куратором в Школе культурной журналистики. Разбирала рецензии жестко и безжалостно, за что я ей очень благодарна. Надеялась, что Лена пойдет на поправку, и мы с ней обязательно увидимся и познакомимся — на финальной сессии в Школе культурной журналистики или на КРЯККе. Теперь уже не на что надеяться. Такие люди не должны умирать — но они умирают», — написала студентка из Красноярска Марина Кирюнина, с которой работала Макеенко, сообщает «Сибкрай.ru».

Главный редактор «Горького» Константин Мильчин назвал ее «чудовищно работоспособной» и очень остроумной.

«Маккеенко, шотландочка, вот она вежливая девочка из далекого сибирского города, вспышка, склейка, и вот она та, кто прочел всю русскую прозу за год, вот она куратор, вот она великая Лена, она открывает авторов, она делает ярмарки, она взрывает сеть, она не прощает, она яростна в гневе, она безупречна в похвале, она бьется за каждую кавычку в своей рецензии, она смеется над всеми, она смеется над тобой, она смеется над собой, она пьет водку и улыбается, она кричит «через две минуты ты должен быть на мероприятии», она пишет «я сдам текст завтра», она сдает все равно сегодня, вспышка, склейка и Лены нет», — написал он.

Основатель «Полки» Юрий Сапрыкин рассказал, что у Макеенко была диагностирована «редчайшая форма рака, один случай на миллион». По его словам, опухоль, которую в обычных условиях возможно вылечить «чуть ли не косметической операцией» вела себя агрессивно и разрасталась с большой скоростью.

Он подчеркнул, что Макеенко обладала редким и удивительным талантом «дать все понять про книгу одной необидной фразой» и безошибочно определить достойное внимания в потоке литературного процесса.

«Это очень редкая способность, Лена. Помните, мы шутили, что все в вас особенное, даже болезнь? Так и есть, но пес бы с ней, с болезнью. Сколько же в вас редкого и бесценного, силы и красоты. Помните, когда мы видались последний раз в больнице, вы все время говорили под конец — как жалко, что вы уходите. Теперь приходится мне это сказать. Как жалко, что вы уходите. Как больно и чудовищно несправедливо», — написал он.

Близко знавшие девушку отметили ее готовность прийти на помощь и открытость.

«Плачу о нас всех, оставшихся без нашей сильной Лены Макеенко и ее дружбы», — написала преподаватель проекта «Открытая кафедра» Анастасия Москалева , вместе с которой они работали на кафедре зарубежной литературы Новосибирского государственного педагогического университета.

Среди авторов, на которых Макеенко обратила внимание одной из первых, называют писательницу Наталью Мещанинову и автора нашумевшего романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.