Любовницы обвинили актера «Улиц разбитых фонарей» в мошенничестве

Модели Лада Медингер и Олеся Малибу обвинили актера Филиппа Барона в мошенничестве, сообщает РЕН ТВ.

По словам Медингер, Барон добился ее расположения и обманом выманил у нее 1,5 млн рублей.

«Мужчина распустил свои сети, мужчина-паук… И я в них попалась, как и многие другие девушки», — рассказала Медингер.

Барон заявлял, что он занимается бизнесом, и дважды попросил Медингер крупную сумму: сначала на «букмекерские расходы», а затем на организацию конкурса красоты.

Когда на очередную просьбу Медингер ответила отказом, актер стал угрожать любовнице расправой, запирал в квартире…

Модель Олеся Малибу поддержала Ладу Медингер и заявила, что поможет ей привлечь Филиппа Барона к ответственности.

Она призналась, что тоже состояла с ним в близких отношениях. По ее словам, они познакомились в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга.

Она назвала его «сбитым летчиком», неудачником и алкоголиком.

По словам Малибу, актер сразу признался в любви и попросил поехать с ней в Москву, где поселился у нее дома.

«Я выгнать его не могла. Это был 2016-й год. Я еще была глупой, не настолько умной, как сейчас. Я бы сразу вызвала полицию, написала заявление и он бы у меня уехал по статье. Я его своими силами начала вышвыривать», — рассказала модель.

Попытка выпроводить навязчивого кавалера закончилась дракой, после которой Барон все же уехал из ее дома.

Филипп Барон снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы-4», «Шеф», «Дознаватель» и др.