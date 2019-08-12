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В небе над Украиной заметили «второе солнце» 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: Наталка Діденко, facebook
Оптическая иллюзия вызвана особым преломлением солнечного света.
Редкое природное явление паргелий заметили в небе над Полтавской областью в Украине. Из-за оптического эффекта создалась иллюзия нахождения на небе сразу двух Солнц.
Фотографии паргелия, который является одним из видов солнечного гало, разместила на своей странице в Facebook синоптик из Киева Наталья Диденко.
«Невероятная красота. Впечатления — от восторга до немного какого-то страха», — рассказала она.
Паргелий возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда. В результате на небе появляется светлое пятно на уровне Солнца.
© Наталка Діденко facebook
Ранее подобное явление могли наблюдать жители Москвы. На фоне сильных морозов над столицей появились сразу «три солнца».
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Общество , В мире , Украина
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