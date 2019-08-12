В небе над Украиной заметили «второе солнце»

Оптическая иллюзия вызвана особым преломлением солнечного света.

Редкое природное явление паргелий заметили в небе над Полтавской областью в Украине . Из-за оптического эффекта создалась иллюзия нахождения на небе сразу двух Солнц.

Фотографии паргелия, который является одним из видов солнечного гало, разместила на своей странице в Facebook синоптик из Киева Наталья Диденко.

«Невероятная красота. Впечатления — от восторга до немного какого-то страха», — рассказала она.

Паргелий возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда. В результате на небе появляется светлое пятно на уровне Солнца.

© Наталка Діденко facebook

Ранее подобное явление могли наблюдать жители Москвы. На фоне сильных морозов над столицей появились сразу «три солнца».