Подтвердилось, что все плохое возвращается бумерангом 

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Верите ли вы, что все плохое возвращается бумерангом?
И большинство (70%) проголосовавших в это верят, объясняя свой ответ тем, что практика это подтверждает.
24% респондентов на данный вопрос ответили: «Не верю. Те, кто совершает зло, живут себе припеваючи».
А 6% россиян вообще не верят в подобные явления, поскольку не относят себя к суеверным людям.
Всего в опросе приняли участие 7 889 человек.
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия обвиняется в финансовых махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
Гварамия прославился за пределами Грузии, когда заступился за подчиненного, журналиста Георгия Габунию, в эфире канала оскорбившего Владимира Путина и его родителей. К тому же несколько дней спустя Гварамия заявил, что мочился в вино и боржоми, которые экспортируются в Россию.