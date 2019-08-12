Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подтвердилось, что все плохое возвращается бумерангом 

Рамблер 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Верите ли вы, что все плохое возвращается бумерангом?
И большинство (70%) проголосовавших в это верят, объясняя свой ответ тем, что практика это подтверждает.
24% респондентов на данный вопрос ответили: «Не верю. Те, кто совершает зло, живут себе припеваючи».
А 6% россиян вообще не верят в подобные явления, поскольку не относят себя к суеверным людям.
Всего в опросе приняли участие 7 889 человек.
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия обвиняется в финансовых махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
Гварамия прославился за пределами Грузии, когда заступился за подчиненного, журналиста Георгия Габунию, в эфире канала оскорбившего Владимира Путина и его родителей. К тому же несколько дней спустя Гварамия заявил, что мочился в вино и боржоми, которые экспортируются в Россию.
Общество , Георгий Габуния , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе135
Россиян предупредили о резком похолодании16
Туристов нашли мертвыми в палатке37
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве65
Во время выступления Брежневой произошло ЧП30
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение