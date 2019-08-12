Подтвердилось, что все плохое возвращается бумерангом

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Верите ли вы, что все плохое возвращается бумерангом?

И большинство (70%) проголосовавших в это верят, объясняя свой ответ тем, что практика это подтверждает.

24% респондентов на данный вопрос ответили: «Не верю. Те, кто совершает зло, живут себе припеваючи».

А 6% россиян вообще не верят в подобные явления, поскольку не относят себя к суеверным людям.

Всего в опросе приняли участие 7 889 человек.

Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия обвиняется в финансовых махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.