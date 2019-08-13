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Иностранцев решили освободить от обязательной покупки тура для визита в Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский МИД предложил упростить посещение России иностранными туристами, следует из соответствующего документа.
Предлагается разрешить оставаться в России по туристической визе не один месяц, а шесть. Визу хотят выдавать при условии бронирования гостиницы, туристам будет не обязательно обращаться к российским туроператорам, пишут «Ведомости».
Напомним, рост туристического потока в 2019 году по прогнозу выше на 10% по сравнению с 2018 годом, несмотря на проведение в прошлом году чемпионата мира по футболу.
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Общество , МИД , Ведомости
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