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В Сарове похоронили погибших под Северодвинском сотрудников ядерного центра 

ТАСС + ещё 41 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Похороны пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли на военном полигоне под Северодвинском, прошли в понедельник в городе Сарове Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Сарова Алексей Голубев.
"В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище", — сказал Голубев.
В Сарове объявлен общегородской траур, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы.
Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) — крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.
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Общество , Министерство обороны , Росатом , Саров
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