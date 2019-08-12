Врачи сообщили о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Состоянии девочки, избитой в Ингушетии , улучшается. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

— Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что девочка хорошо контактирует с окружающими, а также постепенно начинает ходить и бегать, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что медики прооперировали девочку, ампутировав ей кисть и предплечье правой руки. Данное решение было принято из-за большого количества погибших тканей. Специалисты обратили внимание на то, что левой руке ампутация не угрожает, ожоги на других частях тела ребенка полностью зажили.

Впервые девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. На ее теле обнаружили множество ран. В нанесении телесных повреждений подозревается тетя ребенка, которую позже арестовали. Женщина заявила, что травмы были случайностью.