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Врачи сообщили о состоянии избитой в Ингушетии девочки 

Вечерняя Москва + ещё 8 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Состоянии девочки, избитой в Ингушетии, улучшается. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
— Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что девочка хорошо контактирует с окружающими, а также постепенно начинает ходить и бегать, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что медики прооперировали девочку, ампутировав ей кисть и предплечье правой руки. Данное решение было принято из-за большого количества погибших тканей. Специалисты обратили внимание на то, что левой руке ампутация не угрожает, ожоги на других частях тела ребенка полностью зажили.
Впервые девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. На ее теле обнаружили множество ран. В нанесении телесных повреждений подозревается тетя ребенка, которую позже арестовали. Женщина заявила, что травмы были случайностью.
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Общество , РИА Новости , Республика Ингушетия
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