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Спецназ и мертвый космонавт: исследователь обнаружил «причину» гибели группы Дятлова на бракованном фото 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: dyatlovpass.com
Исследователь отмечает, что снимок «утек» в Сеть в начале 2000-х годов, а в уголовное дело не попал по причине «брака».
«Ответ» на загадочную гибель группы Дятлова находится на бракованном снимке, убежден исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев.
В своем блоге он опубликовал материал, в котором обратил внимание на некую фотографию, владельцем которой якобы является председатель фонда имени Игоря Дятлова. При этом исследователь отмечает, что снимок «утек» в Сеть в начале 2000-х годов, а в уголовное дело не попал по причине «брака».
«На фотографии — непонятная вспышка и то, что больше похоже на луну в полнолуние», — пишет Дегтерев.
Он отмечает, что на якобы бракованном снимке, который был сделан участниками группы Дятлова, изображено «разбитое катапультируемое кресло и мертвый космонавт в скафандре». Исследователь пишет, что получить такой результат ему удалось спустя час работы с фотографией.
«Эти детали видны очень хорошо, несмотря на то, что снимок делали в темноте, светя только фонариком (он тоже есть на фотоснимке). Никакой фотовспышки у дятловцев не было», — убежден Дегтерев.
Он предполагает, что некое «кресло» запуталось в стропах парашюта, а космонавт якобы погиб во время катапультирования. Дегтерев не остановился на этом: исследователь убежден, что произошла некая «авария».
«1 января 1959 года произошла авария ракеты типа "Восток" с космическим кораблем "Союз" на борту. При этом произошел сброс катапультного кресла с космонавтом», — пишет он.
Дегтерев убежден, что туристы могли наткнуться на «кресло», но при манипуляциях с «телом» космонавта якобы активировали аварийный маяк.
«Так как прибыла группа спецназа, то туристов убили из-за того, что они были свидетелями данного происшествия. Убрать тела навсегда убийцы не захотели, а может быть у них, просто, не было на это время. Поэтому их просто разбросали по разным местам. Следы космической аварии оттуда убрали вертолетами», — добавляет исследователь.
Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий, которые не подтверждены научными фактами. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова, ни одну из которых к настоящему времени нельзя назвать достоверной.
Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова, в состав которой входили девять человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий произошедшего.
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Общество , Игорь Дятлов , Валентин Дегтерев
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