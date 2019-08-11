Гатчинский священник объяснил грубое крещение ребенка

Священник из Гатчины игумен Фотий (Нечепоренко) рассказал, почему он грубо крестил ребенка. Об этом передает "Фонтанка".

Фотий отмечает, что выполнил свой священческий долг.

Также священнослужитель не считает себя в чем-то виновным и заявляет, что подобным образом проводит обряд крещения уже 26 лет.

По его мнению, мама малыша предъявила ему претензии и пыталась помешать крещению в связи со своим эмоциональным состоянием.