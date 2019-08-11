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Гатчинский священник объяснил грубое крещение ребенка 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: ТАСС
Священник из Гатчины игумен Фотий (Нечепоренко) рассказал, почему он грубо крестил ребенка. Об этом передает "Фонтанка".
Фотий отмечает, что выполнил свой священческий долг.
Также священнослужитель не считает себя в чем-то виновным и заявляет, что подобным образом проводит обряд крещения уже 26 лет.
По его мнению, мама малыша предъявила ему претензии и пыталась помешать крещению в связи со своим эмоциональным состоянием.
"Она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению", — прокомментировал Фотий.
Ранее игумен Фотий, грубо крестивший ребенка, отчитал его мать.
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Общество , Фонтанка.Ру , Гатчина
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