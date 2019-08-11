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Раскрыты доходы российских блогеров 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Forbes опубликовал список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в России, в котором в этом году оказалось много блогеров. Самым богатым видеоблогером оказался Валентин Петухов (Wylsacom).
Он заработал за год 173 млн рублей. У его канала 7 млн 500 тыс. подписчиков, он рассказывает об играх, гаджетах и машинах, пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что при запуске канала Петухов взял кредит в 1 млн рублей для покупки камеры, фона для съемки, гаджетов для нескольких обзоров. Теперь он амбассадор крупнейшего банка страны, имеет много рекламодателей. Рассказ о новинке от него стоит от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.
На втором месте в списке Юрий Дудь (канал «вДудь»). Он заработал за год 89,8 млн рублей. У него 5,7 млн подписчиков.
На третьем месте Настя Ивлеева (канал AGENTSHOW), заработок 57,7 млн рублей, у нее 3 млн подписчиков.
На четвертом месте Олег Григорьев (канал Oblomoff), он заработал 52,5 млн рублей и 3 млн подписчиков.
На пятом месте в рейтинге Ида Галич (Galich Ida, шоу 1-11), заработок — 51 млн рублей, 1 млн подписчиков.
Известный блогер Максим Голополосов (Макс +100500), который идет на шестом месте с заработком в 44,9 млн рублей, заявил, что реальный оборот «близок к тому, что написали в этом рейтинге».
«Но не учтены налоги, которые мы платим. И не посчитаны расходы на «инфраструктуру» — зарплату монтажерам, операторам», — сказал он.
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Комментарии5
Общество , Юрий Дудь , Валентин Петухов , Олег Григорьев , Максим Голополосов , Ида Галич , Forbes , Комсомольская правда
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