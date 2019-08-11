Юные актеры поскользнулись и упали на сцене перед Путиным

Президент России Владимир Путин пообщался с юными актерами спектакля «Грифон» после того, как они упали на сцене. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о постановке на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Исполнители ролей мальчика Вани и девочки Маши поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон.

Глава государства поинтересовался самочувствием юных актеров по окончании спектакля. «Как твоя спина? Упал? Растянул спину?» — спросил российский лидер. Молодой актер заверил Путина, что он чувствует себя хорошо, однако его немного беспокоит спина.

Кроме того, президент высоко оценил постановку. «Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», — заявил Путин.