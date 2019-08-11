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Юные актеры поскользнулись и упали на сцене перед Путиным 

Lenta.ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообщался с юными актерами спектакля «Грифон» после того, как они упали на сцене. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о постановке на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Исполнители ролей мальчика Вани и девочки Маши поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон.
Глава государства поинтересовался самочувствием юных актеров по окончании спектакля. «Как твоя спина? Упал? Растянул спину?» — спросил российский лидер. Молодой актер заверил Путина, что он чувствует себя хорошо, однако его немного беспокоит спина.
Кроме того, президент высоко оценил постановку. «Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», — заявил Путин.
10 августа президент России за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу на гору Гасфорта под Севастополем. Российский лидер, одетый в кожаную куртку, в сопровождении лидера «Ночных волков» Александра Хирурга Залдостанова подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. Компанию Путину составили Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. К мотоциклу президента был прикреплен флаг России. Главу государства встретили приветственными гудками.
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Общество , Политика , Михаил Развожаев , Владимир Путин
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