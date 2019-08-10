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Стал известен регион-лидер по числу беременных в 2018 году 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Самое большое количество беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировано на Алтае. Лидером в антирейтинге стала Курская область. Такие данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава.
«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)» — сказано в материалах сборника. А меры где? Эксперты о катастрофическом вымирании России Меньше всего беременных женщин зарегистрировано в Амурской, Тюменской и Курской областях. Всего, по данным Минздрава, в 2018 году в России родились около 1,6 миллиона детей в 2018 году.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что тенденция с поздним рождением первенца россиянками наблюдается из-за бездумного копирования западных стандартов жизни. В Европе первенца рожают около 34 лет.
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Общество , Юрий Крупнов , Минздрав РФ , Алтай , Алтайский Край , Калининградская Область , Курская Область
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