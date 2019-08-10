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Путин и Медведев поздравили Олега Стриженова с 90-летием 

Teleprogramma.pro + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российскому и советскому актеру Олегу Стриженову исполнилось 90 лет. Большую часть своей жизни он отдал кино и театру. На счету артиста более 30 ролей.
Выдающегося актера с юбилеем поздравили не только многочисленные коллеги, но и первые лица государства. Так, на сайте Кремля появилось официальное обращение к Стриженову от Президента Владимира Путина. Глава государства назвал Стриженова «выдающимся мастером», который многое сделал для отечественного кинематографа.
«Ваши актёрские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства», — отметил Владимир Путин.
Он также пожелал имениннику здоровья и всего самого светлого. В стороне не остался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его поздравление появилось следом на другом административном ресурсе — сайте Правительства России.
Обращаясь к актеру, Медведев отметил, что за годы карьеры ему удалось тонко и профессионально сыграть людей разных характеров и судеб.
«Зрители разных поколений искренне любят Вас, а замечательные фильмы с Вашим участием смотрят и пересматривают», — высказался Дмитрий Анатольевич.
Добавим, Олег Стриженов активно снимался в кино до начала 2000-х годов. Последней его большой работой стала картина «Вместо меня». Спустя несколько лет его удостоили престижной премией «Золотой Орел». Зрители знают Стриженова, прежде всего, по таким фильмам, как «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря» и другим.
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Комментарии
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Олег Стриженов , Владимир Путин
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