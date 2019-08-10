Появились подробности о плохом здоровье Горбачева 

В окружении экс-президента СССР Михаила Горбачева опровергли информацию о плохом состоянии его здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Горбачева.
«Мы удивились появившемуся сообщению о плохом состоянии здоровья Михаила Сергеевича, потому что для такого сообщения нет никаких оснований», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что накануне Горбачев появился в своем фонде и провел встречу с сотрудниками.
О плохом состоянии здоровья бывшего лидера СССР ранее сообщил редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, Горбачев уже полгода живет в клинике и еле-еле передвигается из-за множества болезней, но «с головой все в порядке».
В начале лета Горбачев сам рассказал о своем состоянии:
«…Сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его».
Отцу советской перестройки Михаилу Горбачеву сейчас 88 лет. Он руководил СССР с 1985 года до развала страны в 1991.