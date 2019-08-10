Раскрыта причина смерти Аллы Вербер

Представители команды Аллы Вербер в соцсетях назвали диагноз болезни, от которой скончалась директор ЦУМ и вице-президент Mercury.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении.

Алла Вербер умерла 6 августа. Похороны пройдут Канаде, в Торонто, 14 августа.

Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. В конце 1970-х годов вместе с семьей переехала в Канаду. В Торонто открыла свой первый мoдный бутик. Сотрудничала с ювелирной компанией Mercury, стала ее вице-президентом. С 2003 гoда была фэшн-директором ЦУМа.