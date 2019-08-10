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Раскрыта причина смерти Аллы Вербер 

Рамблер 12 минут назад
Близкие Аллы Вербер назвали причину ее смерти.
Представители команды Аллы Вербер в соцсетях назвали диагноз болезни, от которой скончалась директор ЦУМ и вице-президент Mercury.
«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении.
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«Доброе утро, дорогие подписчики!» Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна… Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа… Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер

Публикация от  Alla Verber (@verberalla)

Алла Вербер умерла 6 августа. Похороны пройдут Канаде, в Торонто, 14 августа.
Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. В конце 1970-х годов вместе с семьей переехала в Канаду. В Торонто открыла свой первый мoдный бутик. Сотрудничала с ювелирной компанией Mercury, стала ее вице-президентом. С 2003 гoда была фэшн-директором ЦУМа.
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Общество , Видео , Алла Вербер , ЦУМ
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