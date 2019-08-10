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Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением 

Газета.Ru + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский Минздрав рассказал, где в России живут наиболее здоровые люди. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область. Самые плохие результаты оказались у жителей Алтайского края, Санкт-Петербурга и Карелии.
Уточняется, что больше всего новых болезней было зарегистрировано в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.
Ранее главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров рассказал, что около 12 тыс. случаев онкозаболеваний в год в России связаны с профессиональной деятельностью.
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