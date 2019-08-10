Экс-король Малайзии сделал Воеводиной дорогой подарок

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) всё ещё замужем за экс-королём Малайзии Мухаммадом V, несмотря на заявление его представителей о разводе из-за возможной измены россиянки. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.

По словам адвоката бывшей модели Евгения Тарло, в отношениях четы царит гармония и Оксана живёт на полном обеспечении Мухаммада V. При этом он не стал отрицать, что Воеводина с двухмесячным сыном вернулась в Россию, а её супруг остался в Малайзии.

"Помощь родителей — одна из причин её пребывания в Москве. Кроме того, климат здесь более подходящий, да и медицина проверенная", — пояснил юрист причины возвращения мисс Москва на родину.

Он также отметил патриотичность молодой женщины, подчеркнув, что Оксана является гражданкой России и хочет, чтобы её ребёнок находился на родной земле и стал полноценным россиянином.

"Муж занят делами в Малайзии. Он связан обязательствами по работе и бизнесу", — пояснил Тарло отсутствие рядом супруга Воеводиной.

При этом, по данным «СтарХит», 46-летний экс-король Малайзии подарил своей российской 26-летней супруге дом в Подмосковье. Эту информацию юрист не стал опровергать, заинтриговав тем, что позже всё станет известно общественности.

"Сейчас Оксана с ребёнком в Барвихе, в закрытом элитном посёлке. У малыша есть няня. Помогают ей родители", — рассказал Тарло, подчеркнув, что Воеводина постоянно на связи с законным мужем.

В свою очередь подруга бывшей модели Татьяна Андреева рассказала, что Воеводина страдает из-за всего произошедшего. Она также сообщила, что во время беременности женщина 8 раз лежала на сохранении и муж всегда поддерживал её, поэтому сейчас подозрения в том, что ребёнок не его, Андреева объяснить не смогла.

"Газеты малазийские пишут, что якобы ребенок не от него. Но это же бред! Оксана — верная жена", — поделилась она с «Комсомольской правдой».

Ранее News.ru писал о том, что внезапный развод победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко) с экс-королём Малайзии Келантаном Мухаммадом V всего через восемь месяцев после пышной свадьбы может обернуться для россиянки, которая уже находится на родине с двухмесячным сыном, печальными последствиями.