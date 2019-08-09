Онколог назвал главные признаки рака

Ведущий онколог исследовательского центра имени Рогачева Сергей Абашин рассказал о семи симптомах, которые могут свидетельствовать об онкологическом заболевании. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Первым признаком Абашин назвал необычные кровотечения или выделения. Второй симптом, по его словам, это уплотнения на теле, в частности, женщины должны следить за появлением уплотнений в молочной железе. Третий опасный знак — ранки, которые долго не заживают.

Четвертый симптом — нарушения в работе кишечника и мочевого пузыря, пятый — хрипота и постоянный кашель, шестой признак — длительное расстройство пищеварения или трудности при глотании. В качестве седьмого симптома онколог назвал изменения во внешнем виде бородавок или родинок.

«МК» отмечает, что диагностировать рак без биопсии, гистологии и иммуногистохимического исследования онкологи не могут.

Ранее замглавы Института детской онкологии, профессор Георгий Менткевич рассказывал «МК» , что, несмотря на обилие новостей о заболевших раком знаменитостях, опухоли у взрослых появляются не чаще, чем раньше.

Он пояснил, что раньше рак выявлялся хуже, о нем мало говорили и писали, хотя смертность всегда была «ужасающей». Профессор посоветовал не сидеть за компьютером «по двадцать часов» и не спать с телефоном под подушкой.