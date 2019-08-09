Певца Токарева похоронили в Москве

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прощание с музыкальным исполнителем прошло в храме Святителя Николая в московских Котельниках

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.