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Певца Токарева похоронили в Москве 

RT на русском + ещё 25 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певца Вилли Токарева похоронили 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прощание с музыкальным исполнителем прошло в храме Святителя Николая в московских Котельниках
Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.
RT на русском: последние новости
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Общество , Шоу-бизнес , Вилли Токарев , Иосиф Пригожин , ИТАР-ТАСС , Москва
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