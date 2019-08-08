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Стала известна причина сбоя ТВ-вещания в Москве 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Сбой телевещания в некоторых районах Москвы произошел из-за технических работ. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), передает «Интерфакс».
На данный момент сигнал уже возобновлен. В РТРС уточнили, что для загрузки каналов пользователям необходимо переподключиться. Если подключение произойдет не до конца, то загрузятся только первые десять каналов. В этом случае надо будет повторить переподключение через некоторое время.
Ранее вещание федеральных каналов на несколько минут было прервано из-за сообщения о штормовом предупреждении. После этого у некоторых зрителей вещание не работало в течение не менее 20 минут. Отмечалось, что сбой не связан с работой телецентра «Останкино».
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