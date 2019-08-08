Стала известна причина сбоя ТВ-вещания в Москве

Сбой телевещания в некоторых районах Москвы произошел из-за технических работ. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), передает «Интерфакс».

На данный момент сигнал уже возобновлен. В РТРС уточнили, что для загрузки каналов пользователям необходимо переподключиться. Если подключение произойдет не до конца, то загрузятся только первые десять каналов. В этом случае надо будет повторить переподключение через некоторое время.