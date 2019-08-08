«Пулково» поплыл: на Петербург обрушился ливень

Сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург вечером 8 августа, сообщает «Фонтанка»

Жители города публикуют в соцсетях последствия ливня: затопленные дороги с застрявшими на них автомобилями и 8-балльные пробки.

По всему Петербургу горожане фиксируют забитые канализационные колодцы, захлебывающиеся ливневки. Вода стоит в паркингах, торговых центрах и добралась до метрополитена.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил, что в ближайшие сутки будут дежурить 17 аварийных бригад для ликвидации последствий подтопления. Сейчас бригады проводят внеплановые объезды адресов, которые могут быть подвержены подтоплению, и открывают канализационные люки для обеспечения дополнительного оттока воды, а также откачивают воду в местах скопления воды. В случае необходимости еще 48 линейных бригад будут сняты с плановых работ и также направлены к местам подтоплений, заявили в «Водоканале».