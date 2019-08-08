«Пулково» поплыл: на Петербург обрушился ливень 

Сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург вечером 8 августа, сообщает «Фонтанка».
Жители города публикуют в соцсетях последствия ливня: затопленные дороги с застрявшими на них автомобилями и 8-балльные пробки.
По всему Петербургу горожане фиксируют забитые канализационные колодцы, захлебывающиеся ливневки. Вода стоит в паркингах, торговых центрах и добралась до метрополитена.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил, что в ближайшие сутки будут дежурить 17 аварийных бригад для ликвидации последствий подтопления. Сейчас бригады проводят внеплановые объезды адресов, которые могут быть подвержены подтоплению, и открывают канализационные люки для обеспечения дополнительного оттока воды, а также откачивают воду в местах скопления воды. В случае необходимости еще 48 линейных бригад будут сняты с плановых работ и также направлены к местам подтоплений, заявили в «Водоканале».
Ливень подтопил аэропорт «Пулково», пишет «Мойка78». За три часа в районе аэропорта выпало почти 20 мм осадков. В пресс-службе воздушной гавани предупредили, что «для обработки такого объема системе ливневых стоков в Пулково потребуется дополнительное время». При этом отмечается, что дождь не повлиял на операционную деятельность аэропорта, воздушная гавань работает в штатном режиме.