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«Я умру в Москве». Артемий Лебедев передумал эмигрировать 

360tv.ru + ещё 10 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российский дизайнер Артемий Лебедев в своем новом видео на YouTube заявил, что никогда не сможет жить за границей и не переедет из России. При этом ранее дизайнер признавался, что он навсегда покинул родину.
«Ни в какие мои планы не входит никакая эмиграция. Жизнь за границей — это мечта только для тех людей, которые не знают, что такое заграница», — сказал Лебедев.
Дизайнер считает, что в Европе «ужасные условия работы, ужасные налоги, ужасное все».
«Говорите и думайте все, что хотите на эту тему. Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадет, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся», — заключил Лебедев.
Ранее Артемий Лебедев заявил, что он уехал в Европу и уже вряд ли вернется на родину. Дизайнер объяснил свое решение ситуацией, которая сложилась в России и которая его не устраивает. Позже в своем Telegram-канале Лебедев написал, что он только хотел проверить, как общественность отреагирует на его заявление.
44-летний Артемий Лебедев — известный российский дизайнер, изобретатель и бизнесмен. Он основал одну из крупнейших в России дизайн-студий WebDesign, которая также носит название Студии Артемия Лебедева. На счету компании более двух с половиной тысяч работ, в том числе дизайн схемы московского метро.
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Общество , Артемий Лебедев , Москва
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