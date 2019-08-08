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В российских городах хотят запретить митинги в определённых местах 

Говорит Москва + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовит такие поправки в законодательство.
Как заявила замглавы этой комиссии Людмила Бокова, необходимо чётко определить места для проведения политических акций. Таким образом, было бы соблюдено право на мирные митинги, но при этом не нарушались бы права других граждан, которые ведут детей в школы, пытаются посетить лечебные учреждения, сказала сенатор.
Ранее глава комиссии Андрей Климов заявил, что США и их сторонники используют выборы в Мосгордуму для организации провокаций и что в демонстрациях, которые проводились в столице из-за отказа в регистрации независимых кандидатов, есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России.
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Общество , Политика , Людмила Бокова , Андрей Климов , Мосгордума , Совет Федерации
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