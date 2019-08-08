Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге

Работает врачом в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге

Елена заявила, что Круг получил медицинское образование и начал работать в сфере медицины. По ее словам, он устроился на руководящую должность в больницу при местной колонии.

Женщина заявила, что он помог ей с получением справки по инвалидности.

Заявление о выжившем Круге появилось на фоне новостей о поимке одного из подозреваемых в его убийстве.

Сестра певца Ольга Медведева рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году было совершено нападение на Круга. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. Сестра Круга в это время находилась в соседнем здании и разглядеть подозреваемого не смогла.

Как сообщает Tverigrad.ru, один из лидеров банды «Тверские волки» Александр Осипов утверждал, что в 2003 году застрелил Дмитрия Веселова, сознавшегося в убийстве Круга. По версии издания, на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на певца.

Позже Tverigrad.ru сообщил, что на опознание 6 августа привезли Александра Агеева, пожизненно осужденного члена «Тверских волков».