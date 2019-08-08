Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге

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Работает врачом в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге 

Рамблер 54 минуты назад
Жительница Орска по имени Елена заявила, что Михаил Круг жив. Как сообщает РЕН ТВ, женщина утверждает, что встретила певца в своем городе.
Елена заявила, что Круг получил медицинское образование и начал работать в сфере медицины. По ее словам, он устроился на руководящую должность в больницу при местной колонии.
Женщина заявила, что он помог ей с получением справки по инвалидности.
Заявление о выжившем Круге появилось на фоне новостей о поимке одного из подозреваемых в его убийстве.
Сестра певца Ольга Медведева рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году было совершено нападение на Круга. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. Сестра Круга в это время находилась в соседнем здании и разглядеть подозреваемого не смогла.
Как сообщает Tverigrad.ru, один из лидеров банды «Тверские волки» Александр Осипов утверждал, что в 2003 году застрелил Дмитрия Веселова, сознавшегося в убийстве Круга. По версии издания, на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на певца.
Позже Tverigrad.ru сообщил, что на опознание 6 августа привезли Александра Агеева, пожизненно осужденного члена «Тверских волков».
Telegram-канал Mash сообщил, что 12 августа вдова певца Ирина Круг «будет опознавать предполагаемых убийц мужа».
Комментарии7
Общество , Видео , Александр Осипов , Ирина Круг , Ольга Медведева , Михаил Круг , Орск
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