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Попробовать Чернобыль на вкус: водку из зоны отчуждения создали на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 3 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Экспериментальный алкоголь удалось создать ученым из Великобритании и Украины.
Ученые Великобритании и Украины разработали экспериментальный алкогольный напиток — водку, для приготовления которой использовалась чернобыльская вода и пшеница.
Отмечается, что полученный алкоголь является радиоактивно безопасным.
«Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения», — сообщают на сайте государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Кроме того, отмечается, что исследователи обнаружили в используемых образцах незначительное превышение допустимой концентрации стронция-90. Однако из-за того что в процессе изготовления алкоголя количество «примесей» в зерне уменьшается, то в готовом напитке выявили только природный радионуклид углерод-14 в допустимой концентрации.
Над проектом ученые работали три года.
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Общество , В мире , Великобритания , Чернобыль
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