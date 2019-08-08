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Названа дата прощания с Аллой Вербер 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прощание с вице-президентом компании Mercury и фешен-директором московского ЦУМа Аллой Вербер пройдет в Торонто 12 августа. Об этом РБК сообщили друзья Вербер.
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что прощание с Вербер начнется в 11:00. Информацию о том, что похороны состоятся в Канаде, изданию подтвердила и актриса Эвелина Бледанс.
« [Вербер] будут хоронить в Торонто в понедельник. Другой информации нет никакой… Они [семья Вербер] среди друзей распространяют [информацию], а как это будет выглядеть, я не знаю», — сообщила жена композитора Игоря Крутого, владелица парфюмерной фирмы OKKI Ольга Крутая.
Напомним, что о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Она умерла в возрасте 61 года. Причиной смерти назвали продолжительную болезнь, которая повлекла отказ работы всех органов.
Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и «Домом ленинградской торговли» в Петербурге.
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Комментарии4
Общество , Алла Вербер , Ольга Крутая , Эвелина Бледанс , Иосиф Пригожин , ЦУМ , Канада , Торонто
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