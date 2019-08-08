Ударили по Грузии, попали по своим

С конца июля читаю статьи с одними и теми же словами в заголовках. Про грузинский народ, который после очередной ссоры с Россией горько плачет над упущенными доходами. Одни пишут о грузинах с состраданием, другие — с чувством торжества. Дескать, ага, видали русскую кузькину мать? А вот про нас с вами, особенно не пишут. Как будто мы никаких убытков не понесли.

Интересно, где отдыхали этим летом те немногочисленные граждане нашей страны, кто еще может себе позволить оплатить поездки? Ведь для россиян главный символ отдыха — море. Они остались без грузинского моря. Именно остались, потому что большая часть тех, кто планировал улететь в Грузию , а таких было свыше миллиона человек, вряд ли пустились в облет через Минск или поездом до Владикавказа и оттуда — на маршрутке по Военно-грузинской дороге.

У меня среди знакомых в Грузию этим летом-осенью собирались в прямом смысле чуть ли не все. И все они, за исключением одной семьи, сменили планы. И все потеряли деньги.

Я знаю, что некоторые авиакомпании предложили заменить прямой рейс на полет с одной и даже двумя пересадками. Для пенсионеров или семей с маленькими детьми это было неудобно. И деньги им не вернули, потому что отказ от полета продолжительностью в полтора суток авиакомпания расценивает как беспричинный отказ от билета вообще. Конечно, обязаны были вернуть. Но не вернули.

Одной российской семье вместо Тбилиси предложили лететь в Баку … Они слетали. Сказали, что море пахнет нефтью. Сам Баку хвалят: колоритно, богато, чисто… Но сказать, чище ли там, чем в Тбилиси, они не могут — не попали. Про прелести азербайджанской кухни тоже ничего существенного пояснить не смогли — страна оказалась дороже Грузии, на которую они изначально рассчитывали.

Знаете, в чем секрет популярности грузинского Батуми среди россиян? В том, что Грузия — бедная страна. И мы тоже. В Грузии дешево. Пока были доступны перелеты туда, поездка окупалась просто за счет низких цен в самой Грузии. Да и перелет, между прочим, обходился примерно как рейс в Сочи . Но платить в этом Сочи за все нужно в 2-4 раза больше.

Прямо сейчас билеты из Москвы на наше черноморское побережье, если лететь хотя бы с минимальным багажом, стоят 12 500 туда-обратно. Неделя в отеле «четыре звезды» обойдется в Сочи, если бронировать прямо сейчас, в 54 000 рублей минимум. Это цены конкретно на 18-25 августа. Есть, правда, альтернатива: за 29 500 рублей можно поселиться в отеле подозрительного уровня четырехзвездности. Я упустила название: то ли «Колос», то ли «Дом крестьянина». В общем, советская отреставрированная коробка.

Ну, хорошо, поехали в Крым . 11 460 — самый дешевый перелет на те же даты. Причем, внимание, прилетаете в Симферополь , а там, между прочим, моря нет. Допустим, вы хотите отдыхать в Гурзуфе или самой Ялте. Будьте добры — еще 81 км. По крымским расценкам трансфер обойдется минимум в 2500 рублей. Туда-обратно уже 5000. Таким образом, одни билеты выйдут в 16 460. Жилье… Тут мне, знаете ли, даже как-то неловко, потому что самый дешевый номер в отеле четырех звезд на эти же дни на неделю стоит 77 000. Называется, прошу прощения, «Интурист». Тоже советская коробка. Но с лоском. Это, между прочим, на одного человека. Отели с красивыми названиями стоят от сотни тысяч.

А цены? Вообще, универсальный расчет затрат на питание и прочее для отдыхающих простой: каждый человек в среднем в сутки тратит столько, сколько стоит номер его отеля. Тот, кто привык к четырем звездам, будет обедать и ужинать в соответствующих ресторанах. Вот и считайте еще 77 тысяч. Станете экономить? А вы цены в Крыму видели?

Я регулярно встречаю в сети фото ценников из магазина и с рынков этого года. Там даже местная рыба и фрукты с овощами дороже, чем они же в Москве или Петербурге . Меня, например, глубоко поразило, когда крымскую барабульку в Крыму продавали за 400 рублей, а у нас по 300. Того же калибра. А черешня в Крыму стоила 300, пока у нас шла за 200. Там даже питьевая вода дороже, чем в центре Москвы. И чем в Сочи. Который, в свою очередь, тоже дороже Москвы. В Крыму на неделю отдыха человеку, привыкшему к среднему уровню комфорта и качества, нужно тысяч шестьдесят. Это без жилья. В Сочи — пятьдесят. Здесь рестораны, вино, сувениры, катание на «банане».

Грузия… ах, Грузия! Сейчас вы будете плакать…

Неделя отдыха в аналогичном отеле 18-25 августа обойдется вам от 13 500 рублей. Именно за столько можно прямо сейчас забронировать номер. И это будет не панельная коробка, а приличное здание с внутренним садом. За 30 тысяч можно неделю жить в отеле с огромным бассейном и невероятными видами из окна. Подобная гостиница в Сочи стоит больше 100 тысяч.

Улететь в Тбилиси, Батуми или Кутаиси можно было раньше и за 10 500 с обратным билетом. Сейчас попадаются рейсы за 17 000. С пересадкой в Афинах.

Цены на развлечения и еду в Грузии в сравнении с крымскими или сочинскими — смехотворные. Все дешевле в среднем в полтора-два раза. Вот и считайте убытки. 10 500 перелет + 13 500 отель + 15 000 на расходы. Итого 38 500 — во столько примерно обошелся бы недельный отдых в Батуми в четырехзвездночном отеле, если бы не запрет перелетов. Даже и сейчас можно, уже за 45 000 рублей, туда отправиться, да только не всякий будет готов лететь на пляж 23 часа с пересадкой в Греции.

Напомню, кстати, что далеко не все отдыхают в отелях «четыре звезды». И здесь начинается самое интересное: чем меньшим бюджетом располагает турист, тем больше разницы в качестве предложений, которые ждут его на разных берегах Черного моря. Самый дешевый номер с собственной ванной в гестхаузе или хостеле у грузин начинается от 3 100 рублей за ту же неделю. Вид на море включен. В Сочи за 3500 можно снять койку в общем номере для мужчин. Или комнату в 60 км от города. За 5 600 рублей вам достанется комната в селе Барановка. 20 км от Сочи. Почти 9 км от моря. Никто не хочет в Барановку?

Ялта — 4 300 рублей за место в капсульном отеле. Знаете, что это такое? Цены на номера с собственной ванной начинаются от 11 300. Правда, за 8 400 рублей вам сдадут 12 кв. м в частном доме. С отдельным санузлом. Но интерьер — как из фильма «Будьте моим мужем».

Сомневаюсь, если честно, что бюджетные туристы ездят в Крым или Сочи — дорого и путь тяжелый. Место в поезде Москва — Сочи, в плацкартном вагоне с биотуалетом, который не запирается на станциях, стоит от 3 249 рублей. Едет состав в среднем 39 с половиной часов. Есть поезда и по семь тысяч.

А поездка в Крым по земле? Знаете, что нужно сделать, чтобы добраться из Москвы до Ялты? Заплатить 3 900 рублей, проехать 32 часа на поезде, потом пересесть на автобус и катиться по благословенному Крымскому мосту еще 12 часов. С половиной. Время ожидания пересадки — от двух часов до четырнадцати. Стоит больше 800 рублей.

А почти за пять тысяч поездом, да потом еще полсуток на автобусе — нет уж, барабульки я могу и дома поесть. Тем более, у нас она дешевле, чем в Крыму.

Сейчас, конечно, вы скажете, что Крым с Сочами, как их называют в народе, смотрится дорого, потому что грузины сбавили цены из-за передряг с Россией. Да, сбавили. Но есть два больших «но». Во-первых, сбавили не все и не намного. Я сама собиралась и собираюсь по-прежнему в Грузию и с весны мониторю цены. Они изменились, пожалуй, разве что в самом дешевом сегменте, где некоторые гестхаузы снизили ценник на 20-35%. Некоторые — не все. Во-вторых, Крым и Сочи тоже, между прочим, снизили. Потому что у них недобор. Предложений заселиться хоть завтра или через неделю — тьма. Билет в Сочи на поезд или самолет можно купить тоже хоть на завтра. Да, в плацкартных вагонах остались в основном верхние полки. Но, например, на поезд 555Щ «Москва — Адлер» на завтра есть 71-е свободное место в плацкарте. Пишу я текст вечером шестого августа, поезда смотрю на седьмое. Катись в Сочи — не хочу. И не хотят!

В Крым тоже не хотят. С Крымом вообще все очень сложно. Я смотрю, что ровно через 50 минут уходит из Москвы в Анапу ночной поезд с 68 пустыми местами. Он же довез бы вас до Краснодара, но вы туда не захотели. Может, потому, что у Единой транспортной дирекции, которая довозит туристов в Крым из Краснодарского края, нет свободных мест в автобусах? По крайней мере, сайт РЖД говорит мне именно так: прямо этой ночью я могу уехать на поезде в Краснодар из Москвы или Санкт-Петербурга, а вот возможность дальнейшей пересадки не показывают. Видимо, недоступна.

Дорого ездить. Люди дома сидят. Портал Momondo провел опрос: оказалось, что четверть респондентов готова тратить на еду в отпуске 500 — 1000 рублей. Еще 32% — до 2000 рублей. 18% пользователей способны каждый день каникул проедать по 4000 рублей. Дальше — интереснее: ежедневно в отпуске ходят в общепиты только 10% путешественников. Остальные — не каждый день. 41% путешественников в кафе ходит за всю поездку лишь несколько раз. Значит, они готовят в отеле или квартире. Или питаются продуктами из супермаркетов. И учтите, что сайт, собственно, создан для путешественников, на него идут те, кто точно решил куда-то ехать. И что речь шла о заграничных поездках. Если половина заграничных туристов тратит на еду не больше 2000 в день и редко ходит в кафе, представьте, какой бюджет у тех, кому заграница не по карману.

Раньше самой доступной для россиян заграницей были Грузия и Крым. Грузию, считай, закрыли, потому что перевалом через Кавказский хребет или крюком через Афины лететь на море — это не отдых. Крым теперь не заграница. Но с Крымом вопросы… Раньше Крым был дешев, поездку туда можно было уложить в 200 долларов. А теперь этих денег не хватит даже на дорогу и койку в капсульном отеле. Да и доллар сам, простите, возмужал. Еще шесть лет назад ты за 200 долларов отдавал 6 500 рублей, на эти деньги мог добраться до Крыма и худо-бедно там на неделю устроиться. Сегодня 200 долларов стоят 13 000 и их едва хватит, чтобы неделю питаться в Крыму продуктами из магазинов.

А куда еще поехать? Мне тут подсказали, что можно, ведь, и по России путешествовать. Ну да. Билет из Москвы в Петербург плацкартой стоит от 1600 рублей. А из Казани уже — 4 500. Четыре тысячи пятьсот рублей. В один конец. Прямой перелет в обе стороны — 12 969. Отель четырехзвездочный на неделю в центре города — от 29 500 рублей. На окраине — от 20 тысяч. Отели в городах Золотого кольца — от 3 500 руб. /сутки. Отдельный номер в хостеле в провинции стоит в среднем от 1000 рублей, это если без ванны.

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