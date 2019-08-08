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На Аляске нашли послание советских моряков 

Рамблер + ещё 27 7 минут назад
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел на берегу послание в бутылке, отправленное 50 лет назад советским моряком.
Иванофф разместил фотографию записки в Facebook и попросил перевести ее на английский.
«Сердечный привет от русского флота Дальневосточного морского пароходства, с плавбазы "Сулак". Приветствую вас. Кто найдет эту записку, просим сообщить по адресу город Владивосток-43 ВРХФ п/б "Сулак", всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — говорилось в послании.
Пост Иваноффа собрал более ста комментариев. Некоторые пользователи признались, что и сами находили послания в бутылках, но не знали, что с ними делать, и бросали их обратно в море.
Один из комментаторов рассказал, что в 10-летнем возрасте нашел послание, которую до него уже находили.
«Похоже, что она была из Франции люди из разных стран подписывали ее и вновь бросали в океан», — цитирует его ТАСС.
Комментарии1
Общество , Видео , ДВМП , ИТАР-ТАСС , Аляска
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