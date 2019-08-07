Ведущий ВВС призвал толстяков умереть

Страдающие ожирением люди, умирая, приносят самоотверженную жертву в борьбе с перенаселением, заявил английский журналист Майкл Берк . Об этом сообщает «Метро».

73-летний Берк — бывший ведущий ВВС. По его словам, ожирение, та или иная степень которого наблюдается у 29% британцев, следует перестать считать болезнью.

По мнению журналиста, это всего лишь слабость этих людей (неспособность преодолеть свою жадность), а лечить их — значит лишать законного права делать плохой выбор.

Берк привел статистику, согласно которой распространение ожирения среди населения обходится властям Великобритании в 6,1 миллиарда фунтов стерлингов в год, и задался вопросом, насколько больше была бы эта цифра, если бы полные люди не умирали от инфарктов в 52 года, а жили до глубокой старости.