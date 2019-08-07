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Ведущий ВВС призвал толстяков умереть 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Страдающие ожирением люди, умирая, приносят самоотверженную жертву в борьбе с перенаселением, заявил английский журналист Майкл Берк. Об этом сообщает «Метро».
73-летний Берк — бывший ведущий ВВС. По его словам, ожирение, та или иная степень которого наблюдается у 29% британцев, следует перестать считать болезнью.
По мнению журналиста, это всего лишь слабость этих людей (неспособность преодолеть свою жадность), а лечить их — значит лишать законного права делать плохой выбор.
Берк привел статистику, согласно которой распространение ожирения среди населения обходится властям Великобритании в 6,1 миллиарда фунтов стерлингов в год, и задался вопросом, насколько больше была бы эта цифра, если бы полные люди не умирали от инфарктов в 52 года, а жили до глубокой старости.
«Человек с ожирением умрет на 10 лет раньше, чем остальные. Давайте рассматривать это как самоотверженную жертву в борьбе с перенаселением и изменением климата», — призвал журналист.
Комментарии
Общество , Майкл Берк
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