«Клиническая смерть и кома»: Актер Коновалов рассказал о реабилитации сына после прививки 

Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме. Об звезда «Бумера» и его жена рассказали в студии программы «Судьба человека» на «России 1».
По словам супругов, их сыну стало плохо после прививки АКДС, к которой у него оказалась индивидуальная непереносимость. Вакцинация закончилась анафилактическим шоком, клинической смертью и несколькими месяцами в коме.
«Самое страшное, когда что-то случается с твоим ребенком… Сейчас, слава Богу, все хорошо, но, когда пришло время сыну идти в школу, он не то, что не был готов к ней, он даже не разговаривал. Поднял все свои связи (…) Мои друзья врачи очень помогли, был поставлен правильный диагноз, назначено правильное лечение», — рассказал Максим Коновалов.
Он также отметил, что благодаря лечению сейчас у сына все хорошо и «появились четверки и пятерки за учебу».
«Для меня дети — главное в жизни», — заявил актер.
По данным издания «СтарХит», 44-летний Максим Коновалов сыграл в 118 проектах, каждым из которых гордится. Особую известность актеру принесла роль в фильме «Бумер».