«Клиническая смерть и кома»: Актер Коновалов рассказал о реабилитации сына после прививки

Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме. Об звезда «Бумера» и его жена рассказали в студии программы «Судьба человека» на «России 1».

По словам супругов, их сыну стало плохо после прививки АКДС, к которой у него оказалась индивидуальная непереносимость. Вакцинация закончилась анафилактическим шоком, клинической смертью и несколькими месяцами в коме.

«Самое страшное, когда что-то случается с твоим ребенком… Сейчас, слава Богу, все хорошо, но, когда пришло время сыну идти в школу, он не то, что не был готов к ней, он даже не разговаривал. Поднял все свои связи (…) Мои друзья врачи очень помогли, был поставлен правильный диагноз, назначено правильное лечение», — рассказал Максим Коновалов.

Он также отметил, что благодаря лечению сейчас у сына все хорошо и «появились четверки и пятерки за учебу».

«Для меня дети — главное в жизни», — заявил актер.