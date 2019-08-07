Россияне рассказали о своем отношении к Соловьеву

Большинству россиян не нравится Владимир Соловьев . Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они утверждают, что этот журналист не вызывает у них доверия.

32% респондентов отозвались о нем положительно. Им нравится то, что Владимир Соловьев — образованный и умный человек. Именно такими качествами, по их мнению, и должен обладать настоящий журналист.

15% опрошенных равнодушны к этой персоне.

Всего в опросе приняли участие 5 178 человек.

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью РБК заявил о том, что лет 7-8 назад вел переговоры с российским телеведущим Владимиром Соловьевым о переходе последнего на телеканал «1 +1».

Соловьев должен был работать на «1+1». Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы, — рассказал Коломойский, уточнив, что переговоры велись не лично, а через двоюродного брата Владимира Соловьева, некоего Александра Шапиро.

Российский телеведущий, судя по всему, был немало удивлен этими словами.