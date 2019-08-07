Россияне рассказали о своем отношении к Соловьеву 

Большинству россиян не нравится Владимир Соловьев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они утверждают, что этот журналист не вызывает у них доверия.
32% респондентов отозвались о нем положительно. Им нравится то, что Владимир Соловьев — образованный и умный человек. Именно такими качествами, по их мнению, и должен обладать настоящий журналист.
15% опрошенных равнодушны к этой персоне.
Всего в опросе приняли участие 5 178 человек.
Известный украинский олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью РБК заявил о том, что лет 7-8 назад вел переговоры с российским телеведущим Владимиром Соловьевым о переходе последнего на телеканал «1 +1».
Соловьев должен был работать на «1+1». Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы, — рассказал Коломойский, уточнив, что переговоры велись не лично, а через двоюродного брата Владимира Соловьева, некоего Александра Шапиро.
Российский телеведущий, судя по всему, был немало удивлен этими словами.
— Не вел я ни с кем таких переговоров. В этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников, — прокомментировал URA.RU Владимир Соловьев журналистам слова Коломойского. И добавил. — В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «Россия 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период.