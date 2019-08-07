Познер назвал своего личного гения

«Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач», — отметил он.

Познер подчеркнул, что совершенно не считает себя гением и даже не думает о подобном. Ведущий добавил, что с удовольствием взял бы у да Винчи несколько уроков рисования.

«Мне кажется, что он откуда-то из другого мира, и поэтому я и хотел бы у него брать интервью», — заключил он.

По словам Познера, именно да Винчи — первый из великих людей прошлого, с кем он с удовольствием бы поговорил.

Ранее Владимир Познер порассуждал о том, на что способны люди под влиянием сильных лидеров. Он в том числе сравнил Адольфа Гитлера с героем сказки.