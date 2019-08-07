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Познер назвал своего личного гения 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер заявил, что считает Леонардо да Винчи «величайшим гением в истории человечества». Об этом сообщается в его блоге.
«Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач», — отметил он.
Познер подчеркнул, что совершенно не считает себя гением и даже не думает о подобном. Ведущий добавил, что с удовольствием взял бы у да Винчи несколько уроков рисования.
«Мне кажется, что он откуда-то из другого мира, и поэтому я и хотел бы у него брать интервью», — заключил он.
По словам Познера, именно да Винчи — первый из великих людей прошлого, с кем он с удовольствием бы поговорил.
Ранее Владимир Познер порассуждал о том, на что способны люди под влиянием сильных лидеров. Он в том числе сравнил Адольфа Гитлера с героем сказки.
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Общество , Леонардо да Винчи , Владимир Познер
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