ФСИН проверит «Кресты» из-за информации о пытках

Ранее проект Gulagu.net опубликовал видео из СИЗО «Кресты-2», на котором запечатлено избиение заключенного и полученные им травмы. По данным проекта, в изоляторе были созданы три камеры для «агентов оперативного управления» из числа осужденных и арестованных.

Gulagu.net утверждает, что администрация СИЗО и сотрудники ФСИН незаконно передают этим людям мобильные телефоны и биты, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на «услуги по организации и проведению пыток». По данным проекта, эти «агенты» жестоко пытают и избивают других заключённых, выбивают их них явки повинными, принуждают оговаривать себя и других людей, отказываться от жалоб и претензий, а также вымогают деньги (более 50 тысяч рублей с каждой жертвы).

«В настоящее время назначена проверка по факту <…> информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО -1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — заявили в управлении ФСИН.

Если информация о пытках подтвердится, материалы проверки незамедлительно направят в следственные органы для принятия процессуального решения, заверили во ФСИН.

В сообщении службы отмечается, что с начала года представители петербургского омбудсмена и члены Общественной наблюдательной комиссии постоянно посещают «Кресты-2».