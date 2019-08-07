Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России отправились в Санкт-Петербург, чтобы проверить информацию о пытках в «Крестах-2». Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее проект Gulagu.net опубликовал видео из СИЗО «Кресты-2», на котором запечатлено избиение заключенного и полученные им травмы. По данным проекта, в изоляторе были созданы три камеры для «агентов оперативного управления» из числа осужденных и арестованных.
Gulagu.net утверждает, что администрация СИЗО и сотрудники ФСИН незаконно передают этим людям мобильные телефоны и биты, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на «услуги по организации и проведению пыток». По данным проекта, эти «агенты» жестоко пытают и избивают других заключённых, выбивают их них явки повинными, принуждают оговаривать себя и других людей, отказываться от жалоб и претензий, а также вымогают деньги (более 50 тысяч рублей с каждой жертвы).
«В настоящее время назначена проверка по факту <…> информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО -1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — заявили в управлении ФСИН.
Если информация о пытках подтвердится, материалы проверки незамедлительно направят в следственные органы для принятия процессуального решения, заверили во ФСИН.
В сообщении службы отмечается, что с начала года представители петербургского омбудсмена и члены Общественной наблюдательной комиссии постоянно посещают «Кресты-2».
«Заявлений о применении физической силы <…> не поступало», — заявили во ФСИН.