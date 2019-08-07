В России разработают спецправила для рыбаков-любителей

По его словам, необходимо бороться с большим числом браконьеров, которые действуют под видом рыбаков-любителей. В частности, Шестаков добавил, что если у рыбака в машине найдётся больше 50 килограммов рыбы без ветеринарных документов, то это повлечёт наказание. Глава Росрыболовства выступил за запрет на коммерческое использование рыбы, выловленной любителями.

По оценкам ведомства, любительским рыболовством в России занимаются до 30 млн человек.