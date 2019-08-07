Отопление в России могут начать включать летом

Подавать тепло летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, предложили в Госдуме

России могут начать включать центральное отопление летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Такое решение предложил депутат Госдумы Василий Власов министру ЖКХ Владимиру Якушеву после многочисленных обращений граждан о похолодании в квартирах в июле — начале августа.

«Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — цитирует РИА Новости обращение Власова в адрес главы МинЖКХ.

Температура воздуха в столичном регионе пока остается ниже климатической нормы. Синоптики обещают постепенное потепление. К концу недели, по данным главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в столице усилятся осадки.