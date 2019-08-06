Лебедев покинул Россию

Лебедев заявил, что ему пришлось покинуть Россию, и это решение далось ему нелегко. По словам дизайнера, причиной отъезда стали происходящие в Москве события, которые «вызывают очень большую обеспокоенность» и «просто невероятно ужасны».

Лебедев предположил, что больше не сможет вернуться на родину.

«Мне как человеку, как гражданину и как главе семейства очень больно все это видеть, мне очень тяжело. Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного», — заявил дизайнер.

Артемий Лебедев — основатель дизайн-студии «Студия Артемия Лебедева». В 2014 году, по неподтвержденным данным, студия Лебедева заработала 232 млн рублей за разработку нового логотипа московского метрополитена. В 2016 году дизайн-студии Лебедева получили через госзакупки 10,9 млн рублей, в 2017 году — 56,7 млн рублей. Cреди госзаказов Лебедева в 2017 году — разработка сайта для Международного аэропорта Симферополь, доработка сайта парка «Сокольники», отрисовка схемы линий для московского метро, поддержка сайта московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко», разработка фирменного стиля для детского лагеря «Орлёнок» и др.