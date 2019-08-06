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В Тюмени ветерана ВОВ похоронили в мешке 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Следователи проверят информацию о том, что ветерана ВОВ похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей.
Интернет-пользователь в социальной сети опубликовал снимки, на которых видно, что тело женщины лежит в чёрном пакете. Он призвал властей обратить внимание на этот случай.
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В региональном управлении СК РФ отметили, что 91-летняя женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда. У неё не было родственников, поэтому захоронением занималась специализированные службы, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, в Минтруде сообщили, что около 75,5 тысячи человек, которые принимали участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны, проживают на сегодняшний момент в России.
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Общество , Минтруд , СКР , РИА Новости , Тюмень
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