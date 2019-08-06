В Тюмени ветерана ВОВ похоронили в мешке

Следователи проверят информацию о том, что ветерана ВОВ похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей.

Интернет-пользователь в социальной сети опубликовал снимки, на которых видно, что тело женщины лежит в чёрном пакете. Он призвал властей обратить внимание на этот случай.

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В региональном управлении СК РФ отметили, что 91-летняя женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда. У неё не было родственников, поэтому захоронением занималась специализированные службы, передаёт РИА Новости.