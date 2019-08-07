Белый медведь застрял в бочке в зоопарке Перми

Сотрудники пермского зоопарка решили разнообразить жизнь белого медведя по имени Сэрик. Ему сделали своеобразный подарок — две половинки пластмассовой бочки. Зверь принялся с удовольствием играть с новыми предметами, однако неожиданно попал в ловушку, застряв в одном из них.

Находясь в бассейне, белый медведь натянул одну из половинок на себя. Снять игрушку не получилось, несмотря на отчаянные попытки сделать это. На помощь пришли люди.

Первыми заметили необычный наряд на своем питомце рабочие по уходу за животными, сказано в сообщении зоопарка. Возглавил операцию по спасению директор заведения. Ему помогали зоологи и ветеринарный врач. Сэрика заманили в маленький вольер, где бочку удалось подцепить длинным железным крюком. Зверь начал «сдавать назад» и в итоге выбрался из игрушки-ловушки. Во время съемок необычного процесса не пострадал ни один белый медведь или человек.

В Польше собака увязла в гудроне и не могла выбраться оттуда несколько дней. Ей тоже помогли люди.