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Пару, пришедшую на митинг в Москве с младенцем, хотят лишить родительских прав 

Национальная Служба Новостей + ещё 9 52 минуты назад
Прокуратура российской столицы передала в суд заявление о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела на несогласованный митинг в Москве 27 июля годовалого младенца.
Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Установлено, что в ходе массовой акции родители передали малолетнего ребенка другому человеку, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Как подчёркивают в прокуратуре, тем самым муж и жена, эксплуатируя его, допустили злоупотребление своими родительскими правами.
Причём, как отмечает RT, отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, так как имеет только временную регистрацию в столице.
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Общество , Видео , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Москва
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