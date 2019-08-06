Пару, пришедшую на митинг в Москве с младенцем, хотят лишить родительских прав

Прокуратура российской столицы передала в суд заявление о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела на несогласованный митинг в Москве 27 июля годовалого младенца. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Установлено, что в ходе массовой акции родители передали малолетнего ребенка другому человеку, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Как подчёркивают в прокуратуре , тем самым муж и жена, эксплуатируя его, допустили злоупотребление своими родительскими правами. Причём, как отмечает RT, отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму , так как имеет только временную регистрацию в столице.