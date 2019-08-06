Стала известна дата похорон Вилли Токарева

Тамразову о дате похорон рассказали родственники певца. "Где будет гражданская панихида, пока не известно", — добавил он.

Вилли Токарев скончался 4 августа. Он умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.

Ранее сообщалось, что Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство. Ему принадлежала недвижимость в Москве, Нью-Йорке и Ялте. Также он был обладателем яхты, которая в настоящее время пришвартована на южном берегу Крыма.