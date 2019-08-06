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Стала известна дата похорон Вилли Токарева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Похороны шансонье Вилли Токарева состоятся 7 августа, передает ТАСС со ссылкой на народного артиста России Николая Тамразова.
Тамразову о дате похорон рассказали родственники певца. "Где будет гражданская панихида, пока не известно", — добавил он.
Вилли Токарев скончался 4 августа. Он умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.
Ранее сообщалось, что Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство. Ему принадлежала недвижимость в Москве, Нью-Йорке и Ялте. Также он был обладателем яхты, которая в настоящее время пришвартована на южном берегу Крыма.
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Общество , Николай Тамразов , Вилли Токарев , ИТАР-ТАСС
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