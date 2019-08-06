Беглов пообещал избавить Петербург от неприятного запаха

Запах с мусорного полигона «Новоселки» к концу года перестанет беспокоить жителей Санкт-Петербурга , заявил врио губернатора города Александр Беглов . Об этом сообщает «Мойка 78».

Проинспектировав ход рекультивации свалки, Беглов пообещал, что неприятный запах будет устранен к Новому году, а к сентябрю 2020-го поверх полигона будет уложен газон. Для наблюдения за ходом работ будет организована онлайн-трансляция с объекта.

По словам врио губернатора, полигон ввели в эксплуатацию еще в 1970-х годах и в то время он находился за чертой Петербурга. Однако впоследствии город разросся и жилые дома стали появляться все ближе к свалке, в связи с чем жителей начала беспокоить вонь.

Рекультивация «Новоселок» началась в прошлом году, напоминает «Мойка 78». Проект работ был одобрен экологами и местными жителями.

В июле текущего года Беглов распорядился активизировать борьбу с нелегальными свалками в Петербурге. По словам врио губернатора, в частности, необходимо проводить работу непосредственно с собственниками территорий и обязывать их заниматься уборкой.