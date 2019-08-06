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Беглов пообещал избавить Петербург от неприятного запаха 

Lenta.ru + ещё 4 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Запах с мусорного полигона «Новоселки» к концу года перестанет беспокоить жителей Санкт-Петербурга, заявил врио губернатора города Александр Беглов. Об этом сообщает «Мойка 78».
Проинспектировав ход рекультивации свалки, Беглов пообещал, что неприятный запах будет устранен к Новому году, а к сентябрю 2020-го поверх полигона будет уложен газон. Для наблюдения за ходом работ будет организована онлайн-трансляция с объекта.
По словам врио губернатора, полигон ввели в эксплуатацию еще в 1970-х годах и в то время он находился за чертой Петербурга. Однако впоследствии город разросся и жилые дома стали появляться все ближе к свалке, в связи с чем жителей начала беспокоить вонь.
Рекультивация «Новоселок» началась в прошлом году, напоминает «Мойка 78». Проект работ был одобрен экологами и местными жителями.
В июле текущего года Беглов распорядился активизировать борьбу с нелегальными свалками в Петербурге. По словам врио губернатора, в частности, необходимо проводить работу непосредственно с собственниками территорий и обязывать их заниматься уборкой.
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Общество , Политика , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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