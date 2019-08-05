Умер автор песни «Снег кружится»

«Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала Рубальская.

Сергей Березин — автор популярных песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень».

В соавторстве с Ларисой Рубальской Березин создал несколько десятков песен, среди которых: «На два дня», «Давайте, Люся, потанцуем», «А быть могло совсем не так».