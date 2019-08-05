Умер автор песни «Снег кружится» 

Руководитель вокально-инструментального ансамбля «Пламя», композитор Сергей Березин скончался на 82-м году жизни. Сообщение о кончине музыканта появилось на странице Ларисы Рубальской в Instagram.
«Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала Рубальская.
Сергей Березин — автор популярных песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень».
В соавторстве с Ларисой Рубальской Березин создал несколько десятков песен, среди которых: «На два дня», «Давайте, Люся, потанцуем», «А быть могло совсем не так».
Песни Сергея Березина входили репертуар Анне Вески, Льва Лещенко, Николая Караченцова, Ирины Уваровой, Михаила Шуфутинского, Ольги Зарубиной, Екатерины Семеновой, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова, Валентины Толкуновой, Александра Серова и других популярных артистов.