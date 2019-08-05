Чеченский Халк начал гонять любителей выпить в Москве

Блогер Асхаб Тамаев, известный как Чеченский Халк, провел антиалкогольный рейд в Москве совместно с лидером движения «Лев против» Михаилом Лазутиным . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Видеоролик о рейде появился на Youtube-канале Тамаева. На видео блогер подходит к выпивающим на лавочках горожанам, напоминает им о недопустимости распития спиртного в общественных местах и вежливо просит прекратить употребление алкоголя.

«Короче, друзья, я сдаюсь. Это очень сложно. Я лучше покачаюсь три-четыре часа, чем буду так ходить», — признался Тамаев.

Асхабу Тамаеву 18 лет, свое прозвище он получил из-за накаченной шеи, обхват которой составляет более 56 кг.

Активисты движения «Лев против» борются с употреблением алкоголя в общественных местах, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в интернет.