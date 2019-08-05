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Чеченский Халк начал гонять любителей выпить в Москве 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Фото: Асхаб Тамаев / YouTube
Блогер Асхаб Тамаев, известный как Чеченский Халк, провел антиалкогольный рейд в Москве совместно с лидером движения «Лев против» Михаилом Лазутиным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Видеоролик о рейде появился на Youtube-канале Тамаева. На видео блогер подходит к выпивающим на лавочках горожанам, напоминает им о недопустимости распития спиртного в общественных местах и вежливо просит прекратить употребление алкоголя.
«Короче, друзья, я сдаюсь. Это очень сложно. Я лучше покачаюсь три-четыре часа, чем буду так ходить», — признался Тамаев.
Асхабу Тамаеву 18 лет, свое прозвище он получил из-за накаченной шеи, обхват которой составляет более 56 кг.
Активисты движения «Лев против» борются с употреблением алкоголя в общественных местах, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в интернет.
Общество , Михаил Лазутин , Москва
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