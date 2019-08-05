YouTube обвинили в политической цензуре за блокировку эфиров с несанкционированных акций

Блогер Илиас Меркури обвинил видеохостинг Youtube в двойных стандартах и политической цензуре из-за блокировки его и экс-замредактора радиостанции «Эхо Москвы» Леси Рябцевой трансляций с несогласованных митингов в Москве

«Наши либеральные «друзья» очень любят рассказывать о ценности свободы слова и прочих добродетелей истинной американской демократии. А я вам расскажу немного другое. В субботу мы с Лесей Рябцевой вели онлайн-трансляцию этой самой «прогулки». YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента. Контента, кстати, не было тогда — только заставка», — написал он в своем Facebook.

Он добавил, что «никто из так называемых „борцов с кровавым режимом“ проблем с вещанием не испытывал».

Меркури заметил, что YouTube зарегистрирован в Калифорнии и принадлежит Google , действия видеохостинга он назвал «прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России» — в данном случае, в российские выборы.

Ura.ru отмечает, что у оппозиционных ресурсов «МБХ-медиа» и «Дождь» никаких проблем с трансляцией на YouTube не возникало. Более того, видео с этих каналов и канала блогера Алексея Навального видеохостинг выдавал в списках «рекомендуемого».

Эксперты заметили, что Рябцева и Меркури подают события, не опираясь на оппозиционную повестку.

«Видимо, не нравилось, что смотрело объективный взгляд на происходящее слишком много людей», — выразил свое мнение известный радиоведущий Армен Гаспарян. Он потребовал объяснений от владельцев видеохостинга.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.