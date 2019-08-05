Украинцев возмутил флаг РФ в испанском отеле

Администрация отеля в испанском курортном городе Салоу вывесила в ресторане российский флаг, возмутив украинских гостей. Пользователь Facebook Давид Пластер охарактеризовал ситуацию как «международный скандал».

«Международным скандалом завершился ужин в одном из отелей на побережье Коста-Дорада», — написал Пластер.

По словам пользователя, украинские отдыхающие попросили администратора ресторана убрать флаг, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина», однако он отказался выполнить их просьбу, заявив, что его позиция — это позиция всей Испании.

«К спору на рецепции присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни», — написал американец.

Некоторые из украинских гостей потребовали переселить их в другой отель, на что администрация оштрафовала их за снятие брони.