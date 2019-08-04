Собчак ответила на провокации оппозиции в Москве афоризмом Петра Первого

Телеведущая Ксения Собчак призвала допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов для того, чтобы предоставить избирателям выбор.

«Я просто поддерживаю право людей выбирать или не выбирать этих людей. Как писал Петр Первый: » [Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному,] чтоб дурь каждого была видна», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Телеведущая отметила, что «никогда бы не проголосовала» за несостоявшегося кандидата, юриста блогера Алексея Навального Любовь Соболь из-за ее провокаций.

Собчак также обозначила, что поддерживает допуск кандидатов в гордуму Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова , арестованного на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 14 июля у здания Мосгоризбиркома.

Телеведущая осудила оппозиционеров, в том числе соратника Навального Леонида Волкова за «постоянное обострение и провокации». «Прийти на согласованный митинг никому не интересно. Интересно максимально обострить и спровоцировать», — заявила Собчак. По ее мнению, если бы оппозиционеров допустили к выборам, в думу они бы не прошли: «Не думаю, что хоть кто-то хотел бы их видеть у власти».