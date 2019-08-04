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Собчак ответила на провокации оппозиции в Москве афоризмом Петра Первого 

Ura.Ru 26 минут назад
Фото: ura.news
Телеведущая Ксения Собчак призвала допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов для того, чтобы предоставить избирателям выбор.
«Я просто поддерживаю право людей выбирать или не выбирать этих людей. Как писал Петр Первый: » [Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному,] чтоб дурь каждого была видна», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Телеведущая отметила, что «никогда бы не проголосовала» за несостоявшегося кандидата, юриста блогера Алексея Навального Любовь Соболь из-за ее провокаций.
Собчак также обозначила, что поддерживает допуск кандидатов в гордуму Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова, арестованного на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 14 июля у здания Мосгоризбиркома.
Телеведущая осудила оппозиционеров, в том числе соратника Навального Леонида Волкова за «постоянное обострение и провокации». «Прийти на согласованный митинг никому не интересно. Интересно максимально обострить и спровоцировать», — заявила Собчак. По ее мнению, если бы оппозиционеров допустили к выборам, в думу они бы не прошли: «Не думаю, что хоть кто-то хотел бы их видеть у власти».
Незаконные митинги с требованием допустить на выборы в гордуму Москвы оппозиционных кандидатов прошли в столице 27 июля и 3 августа. Московские власти согласовали митинг на 10 и 11 августа, однако оппозиционеры проигнорировали предложение. За время двух мероприятий были задержаны порядка 1,8 тысячи человек, следует из данных, предоставленных МВД. Новую несанкционированную акцию протеста оппозиционеры планируют провести 10 августа.
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Комментарии13
Общество , Алексей Навальный , Дмитрий Гудков , Ксения Собчак , Любовь Соболь , Мосгордума , Госдума , Правительство Москвы , МВД , Москва
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