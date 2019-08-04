Вассерман высказался о «несанкционированных шабашах» в Москве

Вассерман одобрил работу полиции на «несанкционированных шабашах»

Если год назад боевики на несанкционированных шабашах ещё могли время от времени делать вид, что их бьют, то сейчас у них нет такой возможности, — сказал он.

Литератор объяснил это тем, что в последнее время все действия силовиков тщательно снимаются на видео, и поэтому любые попытки «изобразить из себя жертву» пресекаются наглядными доказательствами.

Он также выразил удовлетворение, что участников митингов стали привлекать к суду, перестав прощать им «безобразия». В пример он привёл блогера, который призывал к насильственным действиям против семей сотрудников правоохранительных органов.

Очень хорошо, что его не просто задержали, а сделали это максимально быстро. Полагаю, это значительно сократит активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон, — подчеркнул публицист.

По словам Вассермана, сторонники оппозиции также стали чаще использовать на своих «незаконных сборищах» детей, которыми они прикрываются от полицейских.

Я, как человек, имеющий немалый опыт участия в различных избирательных кампаниях, могу ответственно заявить, что те, в честь кого сейчас митингуют, гарантированно не хотели быть зарегистрированными в качестве кандидатов, — заключил он.

Иван Жданов и Публицист считает, что такие кандидаты, как Любовь Соболь Илья Яшин подали свои подписные листы с расчётом, чтобы те оказались забракованными. Это, уверен он, было сделано для провоцирования массовых беспорядков против властей, передаёт Nation News.