Вассерман высказался о «несанкционированных шабашах» в Москве

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вассерман одобрил работу полиции на «несанкционированных шабашах» 

News.ru 3 часа назад
Публицист Анатолий Вассерман заявил, что эффективность работы российской полиции растёт.
На акции в Москве увидели «провокатора с коляской»
Если год назад боевики на несанкционированных шабашах ещё могли время от времени делать вид, что их бьют, то сейчас у них нет такой возможности, — сказал он.
Литератор объяснил это тем, что в последнее время все действия силовиков тщательно снимаются на видео, и поэтому любые попытки «изобразить из себя жертву» пресекаются наглядными доказательствами.
Он также выразил удовлетворение, что участников митингов стали привлекать к суду, перестав прощать им «безобразия». В пример он привёл блогера, который призывал к насильственным действиям против семей сотрудников правоохранительных органов.
Очень хорошо, что его не просто задержали, а сделали это максимально быстро. Полагаю, это значительно сократит активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон, — подчеркнул публицист.
По словам Вассермана, сторонники оппозиции также стали чаще использовать на своих «незаконных сборищах» детей, которыми они прикрываются от полицейских.
Я, как человек, имеющий немалый опыт участия в различных избирательных кампаниях, могу ответственно заявить, что те, в честь кого сейчас митингуют, гарантированно не хотели быть зарегистрированными в качестве кандидатов, — заключил он.
Публицист считает, что такие кандидаты, как Любовь Соболь, Иван Жданов и Илья Яшин подали свои подписные листы с расчётом, чтобы те оказались забракованными. Это, уверен он, было сделано для провоцирования массовых беспорядков против властей, передаёт Nation News.
Как писал News.ru, ранее представитель Общественной палаты Елена Сутормина заявила, что призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов — это дико, аморально и не вяжется с имиджем защитников свободы слова и прав человека.
News.ru: последние новости
В Госдуме назвали число россиян, рискующих потерять работу Уральская туристка засудила МВД за испорченный отпуск Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника»
Комментарии94
Общество , Видео , Иван Жданов , Елена Сутормина , Любовь Соболь , Анатолий Вассерман , Илья Яшин , Общественная палата России , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе72
Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России3
Ответит за «липу». Порошенко грозит срок9
Пьяный Ефремов устроил дебош на акции в Москве480
Британия испугалась российских невидимых подлодок65
Видео
13:56
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе
Украина В мире
00:51
Британия испугалась российских невидимых подлодок
В мире Армия
00:51
Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков
Шоу-бизнес
00:40
Умер Вилли Токарев
Шоу-бизнес
00:40
Вассерман высказался о «несанкционированных шабашах» в Москве
Общество
00:30
Названа причина смерти Вилли Токарева
Шоу-бизнес
01:13
Россия бросила военную авиацию на борьбу с пожарами
Армия Пожары
00:50
Россия нашла доказательство сфабрикованности дела Скрипалей
Политика
00:58
Захарова жестко ответила Помпео
Политика
00:32
На акции в Москве увидели «провокатора с коляской»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение